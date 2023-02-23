Дзюба шутил со спартаковцами, Загитова играла на диджей-пульте. Фото победы «Спартака»

Завершился первый матч четвертьфинала Фонбет Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком». Победу со счётом 1:0 одержали красно-белые. Счёт был открыт на 16-й минуте усилиями полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, который мощным ударом из-за пределов штрафной поразил ворота Ильи Лантратова.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о поражении железнодорожников в матче со «Спартаком».
«Рад вернуться — прекрасная атмосфера. Потрясающее поле для этого времени года — здесь большой комплимент агроному. Видно, что очень большой профессионал. Первый тайм не очень понравился — получилось нервозно. Второй тайм был очень хорошим в нашем исполнении — мы были лучше. Как мне кажется, и физически были готовы лучше. Было очень много моментов. В первом моменте мне чуть не повезло, а во втором — не исполнил. Гол у Магкеева забрали. Такое надо засчитывать. Плечом красиво забил — изящно промахнулся головой. Такие вещи нужно засчитывать, чтобы было интересно. Но ничего страшного. Уже скоро следующий матч будет со «Спартаком»», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 23 февраля 2023
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