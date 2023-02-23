Гвардиола прокомментировал ничью «Манчестер Сити» в матче с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «РБ Лейпциг» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Я доволен всей игрой, а не только первым таймом. Это турнир, в котором многие серьёзные команды выбывают. Если люди ожидают, что мы приедем сюда и выиграем со счётом 4:0, мне жаль. Мы не в состоянии этого сделать. Мы не сделали ни шага вперед во втором тайме. Они надавили ещё выше. Мы хорошо провели последние 20 минут. У нас были хорошие моменты в обоих таймах. Это хороший результат», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Лейпцигом» состоится 14 марта в Манчестере, начало – 23:00 мск.
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