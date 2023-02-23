Москалёв: драка футболистов «Спартака» и «Зенита» стала полной неожиданностью для арбитров

Футбольный арбитр Владимир Москалёв прокомментировал драку в игре Кубка России между футболистами «Зенита» и «Спартака».
«Тот инцидент произошёл уже после финального свистка. В процессе дерби градус напряжения временами повышался, но мне удавалось сохранять контроль. Нужно понимать, что у команд давняя история противостояния, в матче этих соперников эмоции всегда на максимальном уровне, градус зашкаливает. Для судьи работать на таком матче, с одной стороны, большая честь, но с другой — огромная ответственность.
В течение всех 90 минут нашей бригаде удавалось контролировать действия футболистов, при этом сохраняя высокое напряжение. Уверен, что с точки зрения борьбы и накала игра смотрелась и удерживала зрителей как у экрана, так и на стадионе. В данном матче сложилась уникальная ситуация. Самый значимый инцидент в игре произошёл после финального свистка, когда, по идее, все эмоции футболистов должны стихнуть. Поэтому то, что случилось, было полной неожиданностью как для арбитров, так и для всех участников матча.
Это уникальная ситуация, которую мы подробно разобрали на сборе, и теперь все мы будем готовы к такого рода событиям на футбольном поле», — приводит слова Москалёва RT.
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