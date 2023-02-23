Мейра: Россия – по-прежнему хорошая страна. Я знаю это как никто другой

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра рассказал о том, какие впечатления у него остались от выступлений в России.
«Изменилось ли что-то за последние годы в России? Нет какой-то сильной разницы. Россия – по-прежнему хорошая страна. Я знаю это как никто другой, потому что три года играл в Санкт-Петербурге. Москва – тоже прекрасный город. Для меня большое счастье вновь оказаться здесь.
Санкт-Петербург? В памяти очень много хороших ресторанов, центральный проспект города, реки, мосты. Очень красивый город с большим количеством мест, которые можно посетить.
В карьере спортсмена лучшие воспоминания всегда связаны с выигранными трофеями, с играми, которые позволили тебе прийти к этим титулам. Победы в чемпионате России, в Кубке страны – особенные моменты, которые я пережил в «Зените», — приводит слова Мейры Metaratings.
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