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Гришин: при хорошем раскладе ЦСКА по силам побороться за 2-3 места

Гришин: при хорошем раскладе ЦСКА по силам побороться за 2-3 места
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от выступления московской команды в весенней части сезона РПЛ.

«Объективно за последние 13 туров ЦСКА будет тяжело достать «Зенит». Если петербуржцы посыплются, то, наверное, претендент на чемпионство только «Спартак». При хорошем раскладе «армейцам» по силам побороться за 2-3 места.

Тем более мы видим, что на сборах в товарищеских матчах команда проявила себя не плохо, если не считать спарринг с «Рубином». Все может быть, нужно посмотреть, как ЦСКА вольется в сезон. 23 февраля мы увидим команду, которая, будет бороться до конца чемпионата», — приводит слова Грищшина Metaratings.

ЦСКА после 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков.

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