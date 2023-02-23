Хосеп Гвардиола: я очень хороший тренер, чтобы решать, что мне нужно делать
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал отсутствие замен в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
«У меня есть возможность использовать до пяти замен в матче, но это не значит, что я должен их делать. Я очень хороший тренер, чтобы решать, что мне нужно делать», — приводит слова Гвардиолы Marca.
По ходу матча с «Лейпцигом» Гвардиола не сделал ни одной замены. Главный тренер немецкого клуба Марко Розе, в свою очередь, использовал все пять замен.
Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Лейпцигом» состоится 14 марта в Манчестере, начало – 23:00 мск.
Сенсации группового этапа Лиги чемпионов
Комментарии
- 23 февраля 2023
-
03:43
-
03:38
-
03:37
-
03:20
-
03:00
-
02:52
-
02:51
-
02:47
-
02:41
-
02:19
-
01:58
-
01:56
-
01:32
-
01:22
-
01:19
-
00:56
-
00:54
-
00:53
-
00:30
-
00:30
-
00:18
-
00:16
-
00:04
-
00:04
- 22 февраля 2023
-
23:58
-
23:57
-
23:44
-
23:39
-
23:36
-
23:35
-
23:35
-
23:29
-
23:26
-
23:25
-
23:19
Партнерский контент