Хосеп Гвардиола: я очень хороший тренер, чтобы решать, что мне нужно делать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал отсутствие замен в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

«У меня есть возможность использовать до пяти замен в матче, но это не значит, что я должен их делать. Я очень хороший тренер, чтобы решать, что мне нужно делать», — приводит слова Гвардиолы Marca.

По ходу матча с «Лейпцигом» Гвардиола не сделал ни одной замены. Главный тренер немецкого клуба Марко Розе, в свою очередь, использовал все пять замен.

Ответный матч между «Манчестер Сити» и «Лейпцигом» состоится 14 марта в Манчестере, начало – 23:00 мск.

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