Гришин: ЦСКА нет смысла брать форварда хуже, чем Чалов

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новость о том, что московский клуб не подпишет форварда в зимнее трансферное окно.

«Руководство ЦСКА знает, что у клуба проблема в недостатке форварда. Они искали хорошего нападающего, но не получилось найти никого лучше, чем Чалов. А форварда хуже брать смысла нет. В этом сезоне осталось немного игр, а смысла тратить деньги просто так нет. Если бы нашли нападающего сильнее, то нет вопросов.

Вообще, любая команда будет всегда искать игроков лучше, чем есть. Селекция работает в течение года, и если «армейцы» найдут лучше форварда, чем у них есть на данный момент в летнее трансферное окно, то они его возьмут», — приводит слова Гришина Metaratings.