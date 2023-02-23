Франко Камоцци объяснил, почему считает «Спартак» самым популярным клубом в России
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Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал самый популярный клуб в России.
«Я считаю, что «Спартак» – самый популярный клуб в России. «Зенит», пожалуй, наиболее известен на европейском уровне, потому что много лет играл в Лиге чемпионов и много лет назад выигрывал Кубок УЕФА», — приводит слова Камоцци Metaratings.
Напомним, ранее «Спартак» обыграл «Локомотив» (1:0) в первом четвертьфинальном матче Кубка России.
После 17 туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков.
В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уралом». Матч состоится 4 марта.
Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды
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