Франко Камоцци объяснил, почему считает «Спартак» самым популярным клубом в России

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал самый популярный клуб в России.

«Я считаю, что «Спартак» – самый популярный клуб в России. «Зенит», пожалуй, наиболее известен на европейском уровне, потому что много лет играл в Лиге чемпионов и много лет назад выигрывал Кубок УЕФА», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Напомним, ранее «Спартак» обыграл «Локомотив» (1:0) в первом четвертьфинальном матче Кубка России.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 36 очков. От лидирующего «Зенита» команда отстаёт на шесть очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уралом». Матч состоится 4 марта.

Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды