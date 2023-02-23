Андрей Тихонов: после выхода Промеса в «Спартаке» стало на пол‑игрока меньше

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал победу команды в первом четвертьфинальном матче Кубка России с «Локомотивом» (1:0).
«Галактионов угадал с заменами. Он дал установку своей команде на второй тайм выходить и прессинговать, потому что по такому полю могли быть любые ошибки в передачах. Глушенкова можно было выпускать пораньше. Тактика замен Галактионова сработала. После выхода Промеса в «Спартаке» стало на пол‑игрока меньше, потому что он не центральный нападающий, куда его поставили. Промесу и Мартинсу нужно набирать форму на сезон, чувство игры у Промеса немного пропало.
Лучший игрок матча — Пруцев, именно на нем строится полузащита. Мне нравится, что он делает на поле. Что касается ответного матча, нас ожидает очень интересный матч. 1:0 — ерунда, тем более игра в Москве, все болельщики рядом», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».
Ответный матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится 27 февраля.
Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды
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