Мерсон: Мудрик за € 100 млн ничего не показал

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон высказался об украинском полузащитнике «Челси» Михаиле Мудрике.

«Поттер мне нравится как тренер, но я смотрю на качество игроков и сомневаюсь в этом. Они привезли Михаила Мудрика за € 100 млн, и, если не считать 20-минутного отрезка, он ничего не показал. Я ничего не имею в виду. Однако, вы не ожидаете, что игроку с такой ценной понадобится время, чтобы адаптироваться», — приводит слова Мерсона Goal.

Ранее сообщалось, что Мудрика активно критикуют в социальных сетях болельщики лондонского клуба.

Напомним, с момента перехода Мудрик провёл за «Челси» пять матчей во всех турнирах, из которых четыре пришлись на Премьер-лигу, а одна — на Лигу чемпионов. Во всех этих матчах 22-летний украинец не отметился результативными действиями.

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