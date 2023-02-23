Аршавин дал совет Захаряну по поводу его карьеры
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян должен сам принимать решения касательно своей карьеры.
«Арсен сам должен принимать решения по своей карьере и делать выбор, оставаться надолго в РПЛ или пробовать себя в Европе», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Напомним, летом интерес к Захаряну проявлял лондонский «Челси», но сделка не состоялась из-за сложностей с переводом денежных средств в Россию. В зимнее трансферное окно Арсен получил предложение от «Галатасарая», однако отказался от переезда в Турцию по личным причинам.
Ранее отец Захаряна заявил, что его сын хочет продолжить карьеру в Европе, но на данный момент сконцентрирован на выступлениях в составе бело-голубых.
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