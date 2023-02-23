Аршавин дал совет Захаряну по поводу его карьеры

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин считает, что полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян должен сам принимать решения касательно своей карьеры.

«Арсен сам должен принимать решения по своей карьере и делать выбор, оставаться надолго в РПЛ или пробовать себя в Европе», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, летом интерес к Захаряну проявлял лондонский «Челси», но сделка не состоялась из-за сложностей с переводом денежных средств в Россию. В зимнее трансферное окно Арсен получил предложение от «Галатасарая», однако отказался от переезда в Турцию по личным причинам.

Ранее отец Захаряна заявил, что его сын хочет продолжить карьеру в Европе, но на данный момент сконцентрирован на выступлениях в составе бело-голубых.