Зинченко: извиняюсь, что заставил немного долго ждать со своим забитым мячом

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал свой первый гол в карьере АПЛ, который был забит в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (4:2).

«В перерыве тренер подобрал правильные слова, указал на ошибки и сказал, что нужно улучшить. Я не припомню такой матч, чтобы все игроки вышли из раздевалки до свистка арбитра. Все были настроены на борьбу и все хотели улучшить результат. Немного долго я заставил ждать украинских болельщиков со своим забитым мячом. Очень извиняюсь.

Для меня всегда были, есть и будут приоритетом — три очка в каждом матче. Очень рад помочь команде добыть их. Двигаемся дальше. Всем спасибо за поддержку.

Нам нужна была эта победа не только для улучшения турнирного положения. Мы потеряли очки в последних трёх играх, поэтому эта победа также важна для настроения и энергетики команды. Надеюсь, это подтолкнет нас вперед», — сказал Зинченко в интервью на YouTube-канале ВЗБІРНА.

В нынешнем сезоне АПЛ Зинченко провёл за «Арсенал» 16 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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