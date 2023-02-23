Зинченко: извиняюсь, что заставил немного долго ждать со своим забитым мячом

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал свой первый гол в карьере АПЛ, который был забит в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (4:2).
«В перерыве тренер подобрал правильные слова, указал на ошибки и сказал, что нужно улучшить. Я не припомню такой матч, чтобы все игроки вышли из раздевалки до свистка арбитра. Все были настроены на борьбу и все хотели улучшить результат. Немного долго я заставил ждать украинских болельщиков со своим забитым мячом. Очень извиняюсь.
Для меня всегда были, есть и будут приоритетом — три очка в каждом матче. Очень рад помочь команде добыть их. Двигаемся дальше. Всем спасибо за поддержку.
Нам нужна была эта победа не только для улучшения турнирного положения. Мы потеряли очки в последних трёх играх, поэтому эта победа также важна для настроения и энергетики команды. Надеюсь, это подтолкнет нас вперед», — сказал Зинченко в интервью на YouTube-канале ВЗБІРНА.
В нынешнем сезоне АПЛ Зинченко провёл за «Арсенал» 16 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
- 23 февраля 2023
-
04:55
-
04:54
-
04:44
-
04:28
-
04:04
-
04:03
-
03:43
-
03:38
-
03:37
-
03:20
-
03:00
-
02:52
-
02:51
-
02:47
-
02:41
-
02:19
-
01:58
-
01:56
-
01:32
-
01:22
-
01:19
-
00:56
-
00:54
-
00:53
-
00:30
-
00:30
-
00:18
-
00:16
-
00:04
-
00:04
- 22 февраля 2023
-
23:58
-
23:57
-
23:44
-
23:39
-
23:36