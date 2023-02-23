Корниленко: в «Крыльях» очень довольны, что подписали Шитова

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о подписании нападающего «Спартака» Владислава Шитова.
«Ещё две недели можно будет заявлять свободных агентов, если вдруг случится какой-то форс-мажор, но на данный момент все вопросы мы закрыли.
Всё покажут первые матчи. Мы закрыли позиции, которые наметили, стали более цельной и сбалансированной командой. Нашли игровую практику ребятам, которые не получали её в должном объёме.
Почему клуб решил выкупить Владислава Шитова? Футболист адаптирован к Премьер-Лиге и нашим требованиям. Футболист молодёжной сборной России 2003 года, может играть на нескольких позициях в группе атаки. Мы им довольны и были заинтересованы в том, чтобы он стал нашим игроком на постоянной основе, и хорошо отработали этот момент. Я очень доволен тем, что контракт подписан на 3,5 года.
Какие-то сомнения есть перед подписанием у каждого игрока, тем более достаточно долгосрочным, тем более это был переход из московского «Спартака». Но мы видели, что игрок уверен в своих силах, с ним разговаривал главный тренер вместе с руководством. Владислав будет развиваться дальше, мы в нём уверены, на него рассчитываем. Мы всегда в первую очередь смотрим на реакцию игроков – и он тоже был заинтересован продолжить карьеру именно в «Крыльях Советов», – приводит слова Корниленко Metaratings.
- 23 февраля 2023
-
06:46
-
06:39
-
06:24
-
06:22
-
06:03
-
05:51
-
05:38
-
04:55
-
04:54
-
04:44
-
04:28
-
04:04
-
04:03
-
03:43
-
03:38
-
03:37
-
03:20
-
03:00
-
02:52
-
02:51
-
02:47
-
02:41
-
02:19
-
01:58
-
01:56
-
01:32
-
01:22
-
01:19
-
00:56
-
00:54
-
00:53
-
00:30
-
00:30
-
00:18
-
00:16