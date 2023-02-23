Корниленко: в «Крыльях» очень довольны, что подписали Шитова

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о подписании нападающего «Спартака» Владислава Шитова.

«Ещё две недели можно будет заявлять свободных агентов, если вдруг случится какой-то форс-мажор, но на данный момент все вопросы мы закрыли.

Всё покажут первые матчи. Мы закрыли позиции, которые наметили, стали более цельной и сбалансированной командой. Нашли игровую практику ребятам, которые не получали её в должном объёме.

Почему клуб решил выкупить Владислава Шитова? Футболист адаптирован к Премьер-Лиге и нашим требованиям. Футболист молодёжной сборной России 2003 года, может играть на нескольких позициях в группе атаки. Мы им довольны и были заинтересованы в том, чтобы он стал нашим игроком на постоянной основе, и хорошо отработали этот момент. Я очень доволен тем, что контракт подписан на 3,5 года.

Какие-то сомнения есть перед подписанием у каждого игрока, тем более достаточно долгосрочным, тем более это был переход из московского «Спартака». Но мы видели, что игрок уверен в своих силах, с ним разговаривал главный тренер вместе с руководством. Владислав будет развиваться дальше, мы в нём уверены, на него рассчитываем. Мы всегда в первую очередь смотрим на реакцию игроков – и он тоже был заинтересован продолжить карьеру именно в «Крыльях Советов», – приводит слова Корниленко Metaratings.