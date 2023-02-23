Защитник ЦСКА Роша прокомментировал слухи о своём уходе из клуба
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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша пока что не думает об уходе из московского клуба.
«Пока не представляю себя вне ЦСКА. У меня контракт, счастлив быть здесь. Болельщики приняли меня с распростёртыми объятиями, и я планирую отдать им должное и оставить в России свой след.
Ничего не знаю про Турцию, агент мне о таком не сообщает. Да и я его прошу: «Не беспокой на этот счет». Сфокусирован на ЦСКА, хочу стать с ним чемпионом. А о переходах меня не спрашивайте», — приводит слова Виллиана Sport24.
Бразилец перешёл в ЦСКА 1 сентября 2022 года. В нынешнем сезоне Роша провёл за московский клуб 13 матчей во всех турнирах и забил два гола.
После 17 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает пятое место в таблице с 29 очками.
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