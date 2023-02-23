Мейра: в нынешнем составе «ПСЖ» Малком – игрок скамейки

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра высказался о несостоявшемся переходе бразильца Малкома из «Зннита» в «Пари-Сен Жермен».
«У «ПСЖ» есть Месси, Мбаппе, Неймар, мало у кого есть шанс заиграть на высоком уровне в такой компании. Эти трое без всяких сомнений лучшие игроки мира. Поэтому не только Малкому было бы тяжело заиграть в такой конкурентной среде, но и любому другому футболисту.
Если Мбаппе или Месси уйдут, у Малколма появится шанс, но в нынешнем составе «ПСЖ» Малком – игрок скамейки и ротации. Если у кого-то случится травма, заболеют, то может быть. Да и то вряд ли, если взглянуть на нынешнюю скамейку запасных парижан.
Мне он очень нравится как игрок, фантастический футболист, к тому же играл в «Барселоне». Давайте подождём и посмотрим, потому что в «ПСЖ» он сейчас сможет столкнуться с большими трудностями», – приводит слова Мейры Metaratings.
- 23 февраля 2023
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