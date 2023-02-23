Роша о конкуренции с «Зенитом»: нам нужно выходить на каждую игру как на финал

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал какой настрой потребуется команде, чтобы побороться за победу в этом сезоне РПЛ.

«Крепких клубов в России несколько. Нам только нужно подкорректировать детали, на каждую игру выходить словно на финал, побеждать и побеждать. Чем больше у нас качественных и классных игроков, тем лучше, но и те, что уже есть, талантливы. Надо только сплотиться и биться друг за друга», — приводит слова бразильца Sport24.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 очков.

В нынешнем сезоне РПЛ Виллиан Роша сыграл в девяти матчах и отметился одним голом. Бразилец перешёл в ЦСКА 1 сентября 2022 года.