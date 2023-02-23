Игорь Колыванов: возможно, Илья Геркус и «Торпедо» не нашли общий язык

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов высказался об уходе Ильи Геркуса с должности президента клуба.
«Это внутренние какие-то вопросы. Сложно сказать, почему так быстро клуб и президент расстались. Возможно, не нашли общий язык. Когда результата нет, всегда кто-то виноват. Может, в трансферное окно что-то не доработали, может, что-то не получилось.
Ещё перед началом чемпионата я говорил, что «Торпедо», после того как вышли с Бородюком в РПЛ, должны были усиливаться. Я не знаю, чего они ждали по прошествии 6-7 туров, команда начала валиться. Начали искать в том числе и замену тренеру. Третьего тренера за сезон меняет команда. «Торпедо» кого-то взяли в зимнее трансферное окно, но догонять всегда тяжело. Особенно когда находишься в непростой ситуации, на последнем месте. В Премьер-Лиге нужны качественные футболисты, чтобы быть на уровне», – приводит слова Колыванова Metaratings.
- 23 февраля 2023
-
06:55
-
06:46
-
06:39
-
06:24
-
06:22
-
06:03
-
05:51
-
05:38
-
04:55
-
04:54
-
04:44
-
04:28
-
04:04
-
04:03
-
03:43
-
03:38
-
03:37
-
03:20
-
03:00
-
02:52
-
02:51
-
02:47
-
02:41
-
02:19
-
01:58
-
01:56
-
01:32
-
01:22
-
01:19
-
00:56
-
00:54
-
00:53
-
00:30
-
00:30
-
00:18