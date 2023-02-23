Игорь Колыванов: возможно, Илья Геркус и «Торпедо» не нашли общий язык

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов высказался об уходе Ильи Геркуса с должности президента клуба.

«Это внутренние какие-то вопросы. Сложно сказать, почему так быстро клуб и президент расстались. Возможно, не нашли общий язык. Когда результата нет, всегда кто-то виноват. Может, в трансферное окно что-то не доработали, может, что-то не получилось.

Ещё перед началом чемпионата я говорил, что «Торпедо», после того как вышли с Бородюком в РПЛ, должны были усиливаться. Я не знаю, чего они ждали по прошествии 6-7 туров, команда начала валиться. Начали искать в том числе и замену тренеру. Третьего тренера за сезон меняет команда. «Торпедо» кого-то взяли в зимнее трансферное окно, но догонять всегда тяжело. Особенно когда находишься в непростой ситуации, на последнем месте. В Премьер-Лиге нужны качественные футболисты, чтобы быть на уровне», – приводит слова Колыванова Metaratings.