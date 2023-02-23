Роша об Акинфееве: понять его подсказки сложно, общаемся жестами
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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о взаимопонимании с вратарём Игорем Акинфеевым.
«Получаю ли я критику от Игоря? Если и да, то я могу уловить только интонацию. Понять смысл слов из-за языкового барьера сложно, общаемся больше жестами. Но с партнёров надо спрашивать по максимуму, только приветствую критику: она помогает расти.
Это шикарный кипер с огромным послужным списком. Он писал историю ЦСКА. Помощь Игоря неоценима. Опыт, знание игры, её ведение, подстраховка — всё это и защиту успокаивает, и всю команду тянет вперед. Фундаментальная единица», — приводит слова бразильца Sport24.
Бразилец перешёл в ЦСКА 1 сентября 2022 года. В нынешнем сезоне Роша провёл за московский клуб 13 матчей во всех турнирах и забил два гола.
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