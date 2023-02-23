Технический директор «Кармиотиссы» заявил, что Кержаков хотел бы видеть россиян в команде
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Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониу рассказал, что главный тренер кипрского клуба и экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков хотел бы приобрести россиян в команду.
«Кержаков — настоящий джентльмен. У этого специалиста большое и многообещающее будущее. С первого дня Александр показал, что он профессионал, который имеет хороший опыт в футболе.
Мы постоянно общаемся с Александром Кержаковым насчёт потенциальных трансферов «Кармиотиссы». Российский специалист хочет видеть в своей команде ряд футболистов, среди них есть и россияне.
Конкретных имён и наши потенциальные трансферы пока упоминать не буду, ещё только февраль. Пока всё наше внимание сконцентрировано на завтрашнем матче», — приводит слова представителя клуба Sport24.
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