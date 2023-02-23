Машкарин: жду зрелищного футбола с обилием голов от игры ЦСКА — «Краснодар»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Денис Машкарин поделился эмоциями в преддверии матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между красно-синими и «Краснодаром».
«Все болельщики и специалисты заждались возобновления сезона, и это будет рестарт кубковыми матчами. От игры ЦСКА с «Краснодаром» я жду, конечно, интересного, красивого, зрелищного футбола, с обилием голов, как любят болельщики. Есть все основания так полагать, потому что у обеих команд очень хорошая группа атаки. У ЦСКА это Чалов, Медина, Карраскаль, а «Краснодар» может противопоставить такой же хороший набор: Сперцян, Кордоба, Олусегун, Ионов. Кроме того, напомню, в последнем домашнем матче армейцев с «Краснодаром» была активная, открытая игра с обилием голов.
Да, погода вполне может внести коррективы, мы знаем, что в мороз дышится тяжело, то есть дополнительная нагрузка на игроков. Но я надеюсь, что игра всё равно получится яркой и бескомпромиссной, а на стадионе будет жарко – и болельщикам, и футболистам», – приводит слова Машкарина «РБ Спорт».
- 23 февраля 2023
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