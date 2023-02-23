Арбитр Москалёв не оценил большое количество добавленного времени к матчам на ЧМ-2022

Российский арбитр Владимир Москалёв высказался о большом количестве добавленного времени на матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Ещё до начала турнира ФИФА заявила о намерении бороться с проявлениями неспортивного поведения, в частности, симуляциями травм, затяжками времени, длительными заменами. Возможно, некоторые слишком серьёзно отнеслись к этим требованиям. Насколько мне известно, в паузах помощник одного из арбитров специально останавливал секундомер, чтобы точно рассчитать количество добавленных минут. Если так скрупулёзно подходить к этому вопросу, то действительно можно компенсировать 10–12… По мне, когда добавляется почти треть тайма — это слишком.

Безусловно, от Международной федерации футбола по-прежнему поступают рассылки. Но рекомендации касаются более значимых пунктов правил. Не думаю, что будет обращение относительно добавленного времени. Мне кажется, это был эксперимент, который многие не восприняли с позитивом», – приводит слова Москалёва RT.