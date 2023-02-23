Экс-генеральный директор Шавло о стабильности в Спартаке: определённые признаки есть

Бывший полузащитник и экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился своим мнением об изменившемся московском клубе в нынешнем сезоне.
«Успешные контрольные матчи не ведут автоматически к победам в сезоне, пусть даже «Спартак» немало забивал сильным соперникам. При Кононове было нечто подобное, но сейчас ситуация другая. В «Спартаке» есть коллектив, доказавший свою дееспособность. Абаскаль в межсезонье наверняка вкладывал в команду некую тренерскую идею, посмотрим, как она сработает. Испанец, заметьте, на надувает щек и не говорит раньше времени: «Какие мы молодцы». Его слова: «Учимся, преодолеваем, набираемся опыта и сил, не должны расслабляться». Это важный момент.
Наступил ли период стабильности в Спартаке? Определённые признаки есть. Меньше шараханий, меньше негатива. Информация о клубе поступает спокойная, а не взрывная, практически нет вбросов. Для команды несомненный позитив.
Связано ли это с переходом власти к Александру Матыцыну? Поскольку клуб передан «Лукойлу», Александр Кузьмич, конечно, владеет ситуацией. Он человек бизнеса и насколько знаю, не вмешивается в футбольную составляющую. Но в совете директоров «Спартака» состоит очень давно и клубную кухню знает глубоко. Делегировал спортивные полномочия генеральному директору, поддерживает с ним связь, — так и должна строиться работа в клубе. Трансферы, обратите внимание, прошли спокойно: никто не раздувал пожаров в прессе, приехали ребята, тренируются, готовятся. В принципе, всё выглядит полноценной рабочей вертикалью: наверху первое лицо и совет директоров, ниже генеральный директор, на которого замкнуты все службы и департаменты», — приводит слова Шавло Матч ТВ.
- 23 февраля 2023
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