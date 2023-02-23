Тукманов: уход Геркуса из «Торпедо» был ожидаемым, он чужой человек для клуба
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Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился мнением насчёт ухода российского спортивного менеджера Ильи Геркуса из московского клуба.
«Сложно давать оценку его работе, но в том, что команда находится на последнем месте, в меньшей степени вина Геркуса, это больше недоработки тренеров, спортивного блока. Что касается его ухода, это было ожидаемо, для «Торпедо» это чужой человек. Хоть и говорят, что хороший специалист нигде не пропадёт, но практика показывает, что не всегда так получается», — приводит слова Тукманова «Матч ТВ».
1 марта Илья Геркус покинет должность президента «Торпедо», его место займёт Ярослав Савин.
В нынешнем сезоне «Торпедо» идёт на последнем месте в таблице РПЛ с шестью очками после 17 туров.
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