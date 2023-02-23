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Комличенко — о матче с «Уралом»: ничья — закономерный результат

Комличенко — о матче с «Уралом»: ничья — закономерный результат
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Российский нападающий «Ростова» Николай Комличенко остался удовлетворён матчем с «Уралом» в 1/4 финала Кубка России.

«Своей игрой больше доволен, хотя не готов на сто процентов. Получилось выйти, наверное, усилить игру, забить гол. Ничья — закономерный результат сегодняшнего матча. Хорошо, что забили два гола на две команды. Увидел, что Уткин уже готов отдать пас, почувствовали друг друга. Соскучились по болельщикам. Надеюсь, что дальше будет больше людей на стадионе. Были подходы, но, видимо, не наиграли на второй гол. Вратарь «Урала» сделал чудо‑сейв», — приводит слова Комличенко «Матч ТВ».

В матче с «Уралом» Комличенко стал автором единственного гола у хозяев. Николай был признан лучшим игроком матча.

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