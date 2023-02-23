Борис Рапопорт: такие проблемы, как с полем в Ульяновске, — недоработки РФС

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о предстоящем матче Кубка России между ульяновской «Волгой» и сине-бело-голубыми.
«Такие проблемы, как с полем в Ульяновске, возникают уже далеко не первый раз – и это недоработки РФС, который должен грамотнее составлять сетку. Я считаю, что всё справедливо, но могу согласиться и с позицией «Зенита», который предлагал перенести матч на своё поле. Александр Медведев правильно говорил о том, что есть возможность получить травмы. Сколько таких примеров было, когда люди в холодину серьёзно ломались… Но, с другой стороны, раз регламент такой, значит, «Зенит» должен туда ехать. К нашей команде и так в России относятся не очень, потому что богатых не любят, а если бы ещё этот матч в Петербург перенесли, это бы вызвало негодование у всей футбольной общественности. Я, кстати, был почти уверен, что игра состоится в итоге именно в Ульяновске. Вроде по картинке поле там зелёное, а уж сколько газон выдержит…
Сложно сказать, меня, честно говоря, очень насторожила последняя контрольная игра «Зенита» с иранским «Сепаханом». Откровенно говоря, более слабой игры я не видел. Особенно это касалось первого тайма. Может, это было просто на фоне огромной проделанной работы, смешанных составов, хотя даже в таких составах «Зениту» нельзя играть подобным образом. Я видел, как играет Ульяновск, и не один раз – это очень волевая, бойцовская команда. А если ещё и поле будет в таком состоянии, при котором на первый план выйдет борьба, единоборства, то «Зениту» надо быть очень серьёзно готовым. Конечно, мастерство у петербуржцев, безусловно, выше, но ведь были эпизоды, когда проигрывали соперникам рангом ниже», – приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».
- 23 февраля 2023
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