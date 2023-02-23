Российский вратарь в Финляндии: за год отношение ко мне нисколько не изменилось

Единственный россиянин в чемпионате Финляндии, голкипер Максим Рудаков, выступающий за клуб «Хонка», рассказал о жизни в стране.

«Один раз только ко мне подходили журналисты прошлой весной, но я сказал, что не хочу говорить на эти темы. Больше не расспрашивали. Изменилось ли отношение со стороны местных за год? Нисколько. Как было отличным, так и осталось. Нет проблем. Экипировщик, с которым у меня контракт, продолжает поставлять перчатки. Вроде бы мелочь, но тоже говорит об отношении. Мне комфортно здесь», — сказал Рудаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Отметим, что 27-летний вратарь перешёл в «Хонку» в 2022 году.

Полностью интервью с Максимом Рудаковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.