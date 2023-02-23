Новый маскот «Чемпионата» посетил матч «Локомотив» — «Спартак». Фото

У «Чемпионата» появился новый маскот — тигр Чемп. Талисман нашего издания посетил матч 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» (0:1).

Болельщики московских команд первыми познакомились с новым маскотом «Чемпионата». Теперь его можно будет встретить на всех крупных спортивных мероприятиях и не только!

Фотообзор активностей нашего тигра на матче «Локо» — «Спартак»:

Напомним, «Спартак» обыграл «Локомотив» благодаря голу Данила Пруцева. Ответная четвертьфинальная встреча между железнодорожниками и красно-белыми состоится 27 февраля.