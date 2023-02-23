Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новый маскот «Чемпионата» посетил матч «Локомотив» — «Спартак». Фото

Новый маскот «Чемпионата» посетил матч «Локомотив» — «Спартак». Фото
Комментарии

У «Чемпионата» появился новый маскот — тигр Чемп. Талисман нашего издания посетил матч 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» (0:1).

Болельщики московских команд первыми познакомились с новым маскотом «Чемпионата». Теперь его можно будет встретить на всех крупных спортивных мероприятиях и не только!

Фотообзор активностей нашего тигра на матче «Локо» — «Спартак»:

Напомним, «Спартак» обыграл «Локомотив» благодаря голу Данила Пруцева. Ответная четвертьфинальная встреча между железнодорожниками и красно-белыми состоится 27 февраля.

«Спартак» сыграл уникальным составом и победил. Но как же не повезло Дзюбе! «Спартак» сыграл уникальным составом и победил. Но как же не повезло Дзюбе!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023