Новый маскот «Чемпионата» посетил матч «Локомотив» — «Спартак». Фото
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У «Чемпионата» появился новый маскот — тигр Чемп. Талисман нашего издания посетил матч 1/4 финала Кубка России «Локомотив» — «Спартак» (0:1).
Болельщики московских команд первыми познакомились с новым маскотом «Чемпионата». Теперь его можно будет встретить на всех крупных спортивных мероприятиях и не только!
Фотообзор активностей нашего тигра на матче «Локо» — «Спартак»:
Напомним, «Спартак» обыграл «Локомотив» благодаря голу Данила Пруцева. Ответная четвертьфинальная встреча между железнодорожниками и красно-белыми состоится 27 февраля.
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