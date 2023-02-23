Арбитр Москалёв: мог попасть под раздачу в драке Родригао и Николсона

Российский арбитр Владимир Москалёв, судивший матч Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом», раскрыл детали потасовки в очном матче команд.

«Все мы люди и всё прекрасно понимаем. Обычно ты тщательно готовишься к встречам — здесь же времени было не так много для полноценной подготовки. Что касается СМИ, то после матчей я их не читаю. Мне важно знать, что думают профессионалы.

Конечно, мог попасть под раздачу в драке Родригао и Николсона, но тогда не думал об этом. Когда ты можешь подавить конфликт в зародыше — делаешь это. Думал, если удастся успокоить их, то и конфликт на этом будет исчерпан. Тем более у обоих уже были предупреждения. Видимо, после финального свистка ямаец и бразилец не смогли совладать со своими эмоциями», — цитирует Москалёва «RT на русском».

Реакция игроков «Спартака» на драку с «Зенитом» в Кубке