Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси», «Ливерпуль» и «МЮ» следят за ситуацией Килиана Мбаппе, который недоволен «ПСЖ»

«Челси», «Ливерпуль» и «МЮ» следят за ситуацией Килиана Мбаппе, который недоволен «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. За ситуацией вокруг 24-летнего француза следят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси», информирует Football Insider.

Согласно сведениям источника, Мбаппе недоволен положением дел «Пари Сен-Жермен» и прямо говорит об этом руководству. При этом клубы АПЛ осознают, что оформить трансфер Килиана будет очень сложно.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал шесть результативных передач в 28 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. Недавно он стал самым молодым игроком в истории, сумевшим забить 150 голов в чемпионате Франции. Также в этом сезоне Килиан сыграл за сборную Франции на ЧМ-2022, по итогам которого «трёхцветные» завоевали серебряные медали.

Мбаппе и Холанд — новые Месси и Роналду? Видео:

Килиану Мбаппе больше не нужен «ПСЖ»? Как же глупо он подставился! Килиану Мбаппе больше не нужен «ПСЖ»? Как же глупо он подставился!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023