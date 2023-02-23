«Челси», «Ливерпуль» и «МЮ» следят за ситуацией Килиана Мбаппе, который недоволен «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. За ситуацией вокруг 24-летнего француза следят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси», информирует Football Insider.

Согласно сведениям источника, Мбаппе недоволен положением дел «Пари Сен-Жермен» и прямо говорит об этом руководству. При этом клубы АПЛ осознают, что оформить трансфер Килиана будет очень сложно.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал шесть результативных передач в 28 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. Недавно он стал самым молодым игроком в истории, сумевшим забить 150 голов в чемпионате Франции. Также в этом сезоне Килиан сыграл за сборную Франции на ЧМ-2022, по итогам которого «трёхцветные» завоевали серебряные медали.

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