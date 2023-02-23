Кавазашвили: Галицкий создал самый лучший футбольный институт

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили обратился к владельцу и создателю «Краснодара» Сергею Галицкому в день основания краснодарского клуба.

«Какое замечательное событие, просто супер. Я обожаю Серёжу, он великий человек. Его дела говорят сами за себя. Своим умом он достиг огромных возможностей. Не жалея своих денег, он создал на Юге России самый лучший футбольный институт, где дети с большой радостью приходят на тренировки.

Только за одного Сафонова нужно Сергея крепко обнимать и целовать. А сколько ещё ребят играет в РПЛ, которые прошли через школу «Краснодара». От всей души их поздравляю», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

После 17 сыгранных туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 25 очков. В Кубке России команду ожидает матч с ЦСКА.