Владелец «Наполи» рассказал, сможет ли сохранить в составе команды Кварацхелию и Осимхена

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с будущим двух футболистов команды — нигерийского форварда Виктора Осимхена и грузинского вингера Хвичи Кварацхелии.

«Я очень хорошо заключаю контракты, когда футболисты переходят в «Наполи». Так что сохранить их в составе будет несложно. Но никогда не говори «никогда», потому что иногда ты получаешь такие предложения, что не можешь отказаться от них. Так что ничего нельзя сказать определённо. Но мы ещё долго будем смотреть, как они сияют», — сказал Де Лаурентис в эфире телеканала TNT Sports Mexico.

В текущем сезоне 24-летний Осимхен провёл за «Наполи» 25 матчей во всех турнирах, забив 20 голов и отдав три результативные передачи. На счету 22-летнего Кварацхелии 25 встреч, 12 голов и 13 голевых пасов.

Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»: