«Крылья Советов» — «Динамо»: во сколько матч 1/4 финала Кубка России, где смотреть

Сегодня, 23 февраля, в матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) сезона-2022/2023 встретятся «Крылья Советов» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. В роли ассистентов выступят Алексей Ширяев и Андрей Образко. Резервный рефери — Николай Волошин. Ответный матч «Динамо» и «Крыльев Советов» состоится 1 марта в Москве.
В нынешнем сезоне команды уже один раз встречались между собой. Игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась победой московского «Динамо» со счётом 2:0.
- 23 февраля 2023
-
11:15
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
11:00
-
10:59
-
10:50
-
10:45
-
10:45
-
10:22
-
10:15
-
10:11
-
10:08
-
09:59
-
09:53
-
09:50
-
09:43
-
09:41
-
09:35
-
09:31
-
09:14
-
09:10
-
09:03
-
08:48
-
08:47
-
08:42
-
08:39
-
08:33
-
08:30
-
08:17
-
08:10
-
08:06
-
07:30
-
07:26
-
07:19