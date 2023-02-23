«Крылья Советов» — «Динамо»: во сколько матч 1/4 финала Кубка России, где смотреть

Сегодня, 23 февраля, в матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) сезона-2022/2023 встретятся «Крылья Советов» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. В роли ассистентов выступят Алексей Ширяев и Андрей Образко. Резервный рефери — Николай Волошин. Ответный матч «Динамо» и «Крыльев Советов» состоится 1 марта в Москве.

В нынешнем сезоне команды уже один раз встречались между собой. Игра 4-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась победой московского «Динамо» со счётом 2:0.