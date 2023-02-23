«Крылья Советов» — «Динамо»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 15:00 мск

Сегодня, 23 февраля, «Крылья Советов» примут на своём поле московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России сезона-2022/2023. Встреча пройдёт в Самаре на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Динамо».

Игру обслужит бригада арбитров, которую возглавит Артём Чистяков. Помогать ему будут Алексей Ширяев и Андрей Образко. В роли резервного рефери выступит Николай Волошин.

Ответный матч «Динамо» и «Крыльев Советов» в 1/4 финала Кубка России состоится 1 марта. Игра пройдёт в Москве. В нынешнем сезоне команды уже один раз встречались между собой. Матч 4-го тура РПЛ завершился победой «Динамо» (2:0).