ЦСКА — «Краснодар»: во сколько матч 1/4 финала Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 23 февраля, в матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) сезона-2022/2023 встретятся ЦСКА и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА и «Краснодара». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут Валерий Данченко и Варанцо Петросян. Резервный арбитр — Антон Фролов.
Ответный матч ЦСКА и «Краснодара» на стадии 1/4 финала Кубка России состоится 28 февраля. В нынешнем сезоне команды уже один раз встречались между собой. Игра 9-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась победой московского ЦСКА с разгромным счётом 4:1.
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