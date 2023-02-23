ЦСКА — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 23 февраля, в матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) сезона-2022/2023 встретятся ЦСКА и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА и «Краснодара». Ответный матч ЦСКА и «Краснодара» в четвертьфинале Кубка России состоится 28 февраля в Краснодаре.

На игре будет работать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В роли ассистентов выступят Валерий Данченко и Варанцо Петросян. Резервный рефери — Антон Фролов.

В нынешнем сезоне команды уже один раз встречались между собой. Игра 9-го тура Российской Премьер-Лиги завершилась победой московского ЦСКА с разгромным счётом 4:1.