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Гасилин: в Португалии со мной разорвали контракт из-за драки с одноклубником

Гасилин: в Португалии со мной разорвали контракт из-за драки с одноклубником
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Чемпион Европы в составе России U17, экс-футболист «Зенита» Алексей Гасилин, выступавший в Португалии за клуб «Академику» (Визеу), рассказал о взаимоотношениях с футболистами в португальском клубе.

«Я приехал только после операции. У меня были варианты, «Енисей», ещё там другие команды. Но я решил в Сегунду. На два года контракт, а они посмотрели и говорят: «Да у тебя ноги толком нет».

Почему руководство «Академику» разорвало контракт со мной? Я как-то рихтанул одноклубника по лицу… Я жалею об этом. Почему? Ну, человек немного попутал берега. Я из России, с окраины Питера. Меня штрафанули тысяч на семь евро. Изменилось отношение. А затем пошли задержки по зарплате, я и уехал в Томск», — цитирует Гасилина «РБ Спорт».

Бывшая команда футболиста базируется в городе Визеу и выступает во втором по силе португальском дивизионе.

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