Российский вратарь Рудаков: ХИК — это финский «Зенит», а «Хонка» похожа на «Ростов»

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита», а ныне голкипер финской «Хонки» Максим Рудаков провёл параллели между клубами из Финляндии и России.

«ХИК — это местный «Зенит». Для Финляндии — топ-клуб. В плане финансов между ХИКом и остальными — огромная пропасть. Контракты хорошие предлагают. «Хонка» в этом плане не только от ХИКа, но и от КуПСа отстаёт. Только за счёт игры можем конкурировать. Прямо как «Ростов». Что там, что здесь много своих воспитанников, молодых футболистов. Тренерский штаб «Хонки» тоже выстраивает красивую, комбинационную игру. За счёт этого игроки растут. Сейчас продали португальца, которого брали бесплатно, за 400 или 500 тысяч евро в шведский АИК. Для «Хонки» это большой трансфер. В предыдущие годы были продажи в «Болонью», «Лечче», — сказал Рудаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.