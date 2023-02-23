Агент Баринова отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в «Зенит»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Зенит».

«Зенит»? Прочитал новости в СМИ. Про это пишут каждое трансферное окно, что есть интерес. А так, ничего не было», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб намерен обменять Далера Кузяева на Баринова. Баринов в текущем сезоне чемпионата России провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года.

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