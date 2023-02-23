Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Баринова отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в «Зенит»

Агент Баринова отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в «Зенит»
Комментарии

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Зенит».

«Зенит»? Прочитал новости в СМИ. Про это пишут каждое трансферное окно, что есть интерес. А так, ничего не было», — сказал Банатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб намерен обменять Далера Кузяева на Баринова. Баринов в текущем сезоне чемпионата России провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года.

Диктор «Локомотива» эмоционально попрощался с Чорлукой

Новость по теме
В «Зените» не стали комментировать слухи об обмене Далера Кузяева на Дмитрия Баринова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023