Российский вратарь финляндского клуба заявил, что хотел бы играть в Германии

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита», а ныне голкипер финской «Хонки» Максим Рудаков признался, что хотел бы играть в Германии.
«Прямо сразу, думаю, из Финляндии в серьёзную европейскую лигу не продаться. Очевидно, что уровень чемпионата Финляндии по европейским меркам не очень высокий. Здесь есть качественные игроки, которые уходят в хорошие команды. Но, чтобы перескочить через несколько ступеней и сразу попасть в топ-лигу, нужна большая удача. Если реалистично смотреть на вещи, должен быть ещё один промежуточный шаг — какая-нибудь скандинавская лига. Швеция, Норвегия, типа такого. Вот оттуда игроки очень хорошо уходят в сильные лиги и классные команды. Из Швеции в Англию постоянно уезжают, в Германию. Скауты в Европе за всеми следят — даже на наших матчах регулярно бывают.
Конечно, хотелось бы пойти выше, сделать шаг в карьере. Мне Бундеслига нравится. По душе немецкая школа вратарей. Как они играют ногами, действуют на выходах, ставят блоки — мне всё это интересно», — сказал Рудаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Максимом Рудаковым читайте на «Чемпионате»:
- 23 февраля 2023
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