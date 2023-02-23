Рудаков: Ерёменко наслаждается футболом в Финляндии. Но мог бы играть в приличных командах

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита», а ныне голкипер финской «Хонки» Максим Рудаков рассказал об общении с Романом Ерёменко, ранее выступавшим в РПЛ.

«Пообщались с Романом Ерёменко перед игрой, мы же были вместе в «Ростове». Рад был увидеть его. Как я понял, у Ромы всё хорошо, наслаждается футболом в Финляндии. Ерёменко спокойно мог бы ещё поиграть в приличных командах — все топ-качества остались при нём. Но решил помочь своему хорошему приятелю — тренеру ХИФК. Даже в 34 года он выделялся на фоне всей лиги.

Рома был и остаётся высокоинтеллектуальным игроком. Его движения, пластика — это футбольная красота. Но у него команда была не очень — в конце шла. Даже такому мастеру сложно было в одиночку её тащить. Вот они и вылетели», — сказал Рудаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Максимом Рудаковым читайте на «Чемпионате»: