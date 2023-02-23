Рудаков: Ерёменко наслаждается футболом в Финляндии. Но мог бы играть в приличных командах

Воспитанник санкт-петербургского «Зенита», а ныне голкипер финской «Хонки» Максим Рудаков рассказал об общении с Романом Ерёменко, ранее выступавшим в РПЛ.
«Пообщались с Романом Ерёменко перед игрой, мы же были вместе в «Ростове». Рад был увидеть его. Как я понял, у Ромы всё хорошо, наслаждается футболом в Финляндии. Ерёменко спокойно мог бы ещё поиграть в приличных командах — все топ-качества остались при нём. Но решил помочь своему хорошему приятелю — тренеру ХИФК. Даже в 34 года он выделялся на фоне всей лиги.
Рома был и остаётся высокоинтеллектуальным игроком. Его движения, пластика — это футбольная красота. Но у него команда была не очень — в конце шла. Даже такому мастеру сложно было в одиночку её тащить. Вот они и вылетели», — сказал Рудаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Максимом Рудаковым читайте на «Чемпионате»:
- 23 февраля 2023
-
14:30
-
14:29
-
14:23
-
14:19
-
14:19
-
14:16
-
14:15
-
14:07
-
14:05
-
14:00
-
14:00
-
13:52
-
13:49
-
13:48
-
13:47
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:16
-
13:11
-
13:10
-
13:07
-
12:56
-
12:51
-
12:45
-
12:44
-
12:43
-
12:40
-
12:30
-
12:15
-
12:15
-
12:10
-
12:08
-
12:00
-
11:45