Защитник «Спартака» Хлусевич — о матче с «Локо»: в такой мороз играл второй раз в жизни

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» (1:0). Напомним, ответный четвертьфинальный матч московских команд состоится 27 февраля.

«Максимально не привык к такой погоде, учитывая именно то, что я крымский парень. В такой мороз играл только раз за всю карьеру — и то ещё в Туле за молодёжку. Тогда было минус 12. И вот второй сейчас. Из-за мороза всё мёрзнет и не чувствуешь пальцев ног и рук. Как согреться? Двигаться на поле!

Конкуренция с «Зенитом»? Мы способны конкурировать со всеми клубами. Потенциал [догнать их] всегда есть, будем ещё работать. Обидно, что нет еврокубков. Но мы боремся за российские трофеи», — приводит слова Хлусевича «РБ Спорт».