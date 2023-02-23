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Кавазашвили: «Спартаку» повезло, что сохранили победный счёт с «Локо». Спасибо Всевышнему

Кавазашвили: «Спартаку» повезло, что сохранили победный счёт с «Локо». Спасибо Всевышнему
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу красно-белых в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом».

«Ещё только начало сезона. Первый кубковый матч говорит, что на два тайма команды ещё не готовы ни в физическом плане, ни в психологическом. «Спартак» вышел на матч уверенным в своих силах, выдержал один тайм по движению, по коллективной игре. Во втором тайме, когда «Локомотив» прибавил, ожила не только вся команда, но и Артём Дзюба. Когда ему дали возможность немного расслабиться, быть более свободным, он начал создавать моменты. Это не говорит о том, что «Спартак» владел инициативой и специально уступил. Это обычное явление в начале сезона. После двухмесячного перерыва бывают такие спады.

«Локомотиву» нужно было реабилитировать себя с таким грозным соперником, как «Спартак», показать лицо вновь взятых футболистов, которые могут показать, что они сильны. Вторым таймом они это доказали. Спасибо Всевышнему, что нам, спартаковцам, повезло, что мы сохранили победный счёт», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Спартак» сыграл уникальным составом и победил. Но как же не повезло Дзюбе! «Спартак» сыграл уникальным составом и победил. Но как же не повезло Дзюбе!
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