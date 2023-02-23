Зиньковский: «Спартак» подготовил варианты игры «под Дзюбу» и «без Дзюбы»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» (1:0). Напомним, ответный четвертьфинальный матч московских команд состоится 27 февраля.

«Тяжёлая игра, тяжёлое поле. Но в такую погоду оно везде будет тяжёлое. В чём сложность погоды? Единственное — ноги мёрзнут. Бьёшь по мячу — ноги трещат.

Оправдал ли я ожидания или нет, не знаю. На сборах всё более-менее складывалось нормально. Надеюсь заслужить расположение тренера как игрок, готовый выходить в старте. Буду стараться.

Готовился ли «Спартак» под Дзюбу? Да. Были варианты «под Дзюбу» и «без Дзюбы». Второй тайм тяжёлый был, повторение того, что было в чемпионате. Посмотрим», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».