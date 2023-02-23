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Масалитин: 23 февраля было Днём Советской Армии. ЦСКА попытается порадовать болельщиков

Масалитин: 23 февраля было Днём Советской Армии. ЦСКА попытается порадовать болельщиков
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился эмоциями в преддверии матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между красно-синими и «Краснодаром».

«23 февраля раньше было Днём Советской Армии. Наверное, ЦСКА попытается преподнести хороший сюрприз своим болельщикам, порадовав и результатом, и игрой.

Понятно, что в преддверии матча обе команды находятся не в оптимальных кондициях. На первый план будут выходить морально-волевые качества. Возможно, погода не позволит играть в более качественный футбол», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

23 февраля ЦСКА примет на своём поле «Краснодар» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Матч начнётся в 17:30 по московскому времени. Ответная игра в Краснодаре пройдёт 28 февраля (19:30 мск).

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