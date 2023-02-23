Дуарте, Пиняев и Тавареш — в топ-10 самых дорогих зимних трансферов клубов в РПЛ

Трансферный портал Transfermarkt назвал переход защитника Алексиса Дуарте в «Спартак» самым дорогим в зимнее окно в России.
За переход 22-летнего футболиста красно-белые заплатили € 4 млн. В тройку сильнейших также вошли два игрока «Локомотива» — Сергей Пиняев и Максим Глушенков. За их трансфер железнодорожники заплатили «Крыльям Советов» по € 2,6 млн.
Топ-10 самых дорогих трансферов зимы в РПЛ:
1. Алексис Дуарте («Серро Портеньо» — «Спартак», € 4 млн).
2. Максим Глушенков («Крылья Советов» — «Локомотив», € 2,6 млн).
3. Сергей Пиняев («Крылья Советов» — «Локомотив», € 2,6 млн).
4. Томаш Тавареш («Бенфика» — «Спартак», € 2 млн).
5. Нуралы Алип («Кайрат» — «Зенит», € 2 млн).
6. Кади Боржес («Карабах» — «Краснодар», € 2 млн).
7. Бенхамин Гарре («Расинг» — «Крылья Советов», € 1,7 млн).
8. Владимир Писарский («Оренбург — »Крылья Советов», € 1,35 млн).
9. Илья Агапов («Пари НН» — ЦСКА, € 1,3 млн).
10. Милан Майсторович («Войводина» — «Динамо» Москва, € 1,2 млн).
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