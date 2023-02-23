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Дуарте, Пиняев и Тавареш — в топ-10 самых дорогих зимних трансферов клубов в РПЛ

Трансферный портал Transfermarkt назвал переход защитника Алексиса Дуарте в «Спартак» самым дорогим в зимнее окно в России.

За переход 22-летнего футболиста красно-белые заплатили € 4 млн. В тройку сильнейших также вошли два игрока «Локомотива» — Сергей Пиняев и Максим Глушенков. За их трансфер железнодорожники заплатили «Крыльям Советов» по € 2,6 млн.

Топ-10 самых дорогих трансферов зимы в РПЛ:

1. Алексис Дуарте («Серро Портеньо» — «Спартак», € 4 млн).

2. Максим Глушенков («Крылья Советов» — «Локомотив», € 2,6 млн).

3. Сергей Пиняев («Крылья Советов» — «Локомотив», € 2,6 млн).

4. Томаш Тавареш («Бенфика» — «Спартак», € 2 млн).

5. Нуралы Алип («Кайрат» — «Зенит», € 2 млн).

6. Кади Боржес («Карабах» — «Краснодар», € 2 млн).

7. Бенхамин Гарре («Расинг» — «Крылья Советов», € 1,7 млн).

8. Владимир Писарский («Оренбург — »Крылья Советов», € 1,35 млн).

9. Илья Агапов («Пари НН» — ЦСКА, € 1,3 млн).

10. Милан Майсторович («Войводина» — «Динамо» Москва, € 1,2 млн).