Обедзинский: в России Дзюба сможет играть до 50 лет

Бывший футболист Владимир Обедзинский оценил игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче со «Спартаком» (0:1).
«То, что Дзюба не забил, – это отголоски того, что он выбился из колеи. Раньше его в тонусе держали, а в прошлом году и в «Зените» меньше играть давали, и сколько он в Турции просидел на лавке. Ему надо до конца восстановить форму. Он ещё месяц подготовки в этом году в «Локомотиве» пропустил. Футбол как музыка: чем больше ты репетируешь, тем лучше получается.
А у Дзюбы сколько блужданий было, когда он искал себе клубы летом и зимой? Но ничего, я думаю, он компенсирует свой простой. Его списывать ещё рано, моё личное мнение. Тем более у нас такой футбол, что сборная даже у Таджикистана и Узбекистана не выигрывает. В России Дзюба и до 50 лет играть может», — цитирует Обедзинского «Евро-Футбол.Ру».
- 23 февраля 2023
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