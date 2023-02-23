Сычёв: место России — в Европе. Верю, что нас вернут в УЕФА в ближайшие год-два

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Сычёв признался, что верит в перспективу возвращения российских клубов и сборных на международную арену в ближайшие годы. Экс-футболист заявил, что переход в Азию был бы не очень правильным решением.

«Есть ли шанс, что нас вернут в УЕФА в ближайшие год‑два? Да, я в это верю. Надеюсь, что скоро всё закончится. И всё будет хорошо. Наше место — в Европе.

Переход в Азию не очень правильное решение? Да, мне так кажется», — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных матчах решением УЕФА и ФИФА. В РФС обсуждалась возможность перехода в АФК, однако окончательное решение не было принято.