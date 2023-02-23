Валерий Кечинов: по игре «Спартака» и «Локомотива» в Кубке России справедлива была ничья
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о прошедшем первом матче красно-белых в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (1:0).
«Для первой игры после возобновления игра получилась, держала в напряжении. В первом тайме «Спартак» был гораздо сильнее «Локомотива». Во втором тайме ситуация поменялась: «Локомотив» имел преимущество и возможности забить гол.
В эпизоде с голом «Локомотива» пассивный офсайд был — игрок мешал защитнику. Судьи поступили абсолютно верно. По этой игре справедлива была ничья», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ответный матч между «Спартаком» и «Локо» состоится в понедельник, 27 февраля, на «Открытие Банк Арене». Начало — в 20:00 мск.
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