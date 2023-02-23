Галактионов: Дзюба — харизматичный игрок, который может дать «Локомотиву» импульс
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о нападающем московской команды Артёме Дзюбе после матча 1/4 финала Кубка России со «Спартаком» (0:1). По словам наставника железнодорожников, Дзюба может дать «Локомотиву» импульс.
«Дзюба — это харизматичный игрок, который может дать нам импульс. Эпизоды, которые начали создаваться во втором тайме, и за счёт Дзюбы в том числе, – в них наши игроки проявляли свои качества. Функциональное состояние его по тестам хорошее, а вот игровое — пока не очень, через игры наберёт», — приводит слова Михаила Галактионова «РБ Спорт».
Напомним, ответный четвертьфинальный матч московских команд в Кубке России состоится 27 февраля. Начало матча — в 20:00 мск.
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