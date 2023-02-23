Юрий Сёмин прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Локомотивом» в Кубке России

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги встречи красно-зелёных со «Спартаком» (0:1) в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Матч «Локомотив» — «Спартак» — типичная игра после подготовительных сборов. Очень много эмоций у обеих команд, очень много борьбы. На мой взгляд, обе команды показали хорошую физическую подготовку. В матче было очень мало ярких индивидуальных действий.

В целом футбол был весенний. Первый тайм был явно за «Спартаком», а второй — за «Локомотивом». Наверное, футбол украшают какие-то индивидуальные действия. Вчера игроков, которые сильны индивидуально, на поле было маловато», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.